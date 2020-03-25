Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o teşvikler ve kararlar:

¥ ABD Merkez Bankası ekonomiye 4 trilyon dolar likidite sağlayacağını ifade ederken, ayrıca havayolu şirketleri ile en çok etkilenen sektörlere yardım yapılacak.

¥ İtalya 25 milyar avroluk acil destek paketini devreye aldı. Bu aileleri, işçileri, girişimcileri korumak amaçlı. Sağlık sistemine de ayrıcı 1,15 milyar avro destek sağlanacak, serbest meslek sahiplerine 500 avro ödenecek, işçi çıkarmayan işverene nakit desteği verecek.

¥ Fransa 45 milyar avroluk teşvik paketi açıklayacak. Bankalar şirketlere 300 milyar avro teminat verecek, Avrupa kurumlarından 1 trilyon avro teminat sağlayacak.

¥ Almanya şirketlere 500 milyar avro destek sağlayacak. Bunun 100 milyar avrosu düşen hisseleri geri almak için şirketlere kullandırılacak. ¥ İngiltere 330 milyar sterlik paket açıkladı. Bu rakam ülke millî gelirinin yüzde 10’undan fazla.

¥ Japonya 193 milyar dolar büyüklüğünde teşvik paketi üzerinde çalışıyor. Önceki hafta 4,1 milyar dolarlık paket açmıştı.