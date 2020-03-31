Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bütün dünya tek canavarla aynı anda savaşıyor ama bu savaşta birbirini koruyup kollayan, komşusuna yardım eden, değerlerini yeniden hatırlayarak bir yardımlaşma dalgası başlatan tek millet Türkiye... Virüsün ülkemizde görülmesinden itibaren yardımlaşma hareketi her geçen gün büyüyen bir dalgaya dönüştü. Önce sağlık çalışanlarını alkışlayarak başladı tüm ülke el ele tutuşmaya... Ardından 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma yasağı gelince herkes; apartmanındaki, sokağındaki yaşlılar için seferber oldu, devlet kurumları ve belediyeler el birliğiyle onların ihtiyaçlarını karşılamaya koştu. Şirketler gerek kendi çalışanlarının gerek ihtiyacı olanların bazı gereksinimlerini karşılamayı vadetti, sağlık çalışanlarına da bağışlarda bulunmaya devam ediyor. Devletin 100 milyar liralık ilk destek paketinden sonra o şirketlerden bazıları “Bir yıl hiç satış yapmasak da işçimizin ücretini ödeyeceğiz” şeklinde fedakârlık açıklamalarında bulunuyor.

KUAFÖRE GİTMİŞ GİBİ...

Sosyal medyada, kendisine ulaşan ihtiyaç sahiplerinin elektrik, su, doğalgaz borcunu ödeyen, hiç kuaförüne gitmese de ayda iki defa gidiyormuş gibi ücretini ödeyeceğini beyan eden bazı ünlü ve fenomenlerin davranışı örnek oldu. Bunların yanı sıra “Vefa” çağrısına destek çığ gibi büyüyor...

¥ Sabancı Holding, 10 ton yeni nesil dezenfektan bağışladı. Bu bağış, 1,5 milyon metrekarelik alanın dezenfekte edilmesi anlamına geliyor. Antimic adlı ürün, SARS’a karşı etkisini ispatladı.

¥ TOFAŞ, tesislerinde ürettiği beş bin adedin üzerinde siperlikli maskeyi hastanelere dağıtmaya başladı. Bunun yanı sıra şirket biyolojik örnek alma kabini geliştirildi. İlk etapta Bursa Şehir Hastanesine teslim edildi. Numune alımı sırasında büyük önem taşıyan kabinin üretimi hızlanacak.

¥ Arçelik, 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aletleri bağışladı.

¥ Burger King, Usta Dönerci gibi markaları bünyesinde bulunduran TAB Gıda, hastanelere paket servis gönderiyor.

¥ Vestel, sağlık çalışanlarının garanti kapsamı dışındakiler de dâhil, bütün ürünlerine ücretsiz teknik destek verecek. (Tel: 08503935666)

¥ İş adamı Sadettin Saran, Sağlık Bakanlığına 800 bin, iş yerini kapattığı için geliri kesilen Kırıkkale esnafına 200 bin lira bağışta bulundu.

OTELLER DE KAPI AÇTI

Ülkenin dört bir yanında birçok otel “Sağlık çalışanları hem güvenlik içinde dinlensin hem de evindeki bireyleri korusun” diye, odalarını sağlık çalışanlarına açtı. Salgının yayılmaya başladığı günden itibaren ilk karar verenlerden biri The Marmara oldu. Ardından Koç Holding’e bağlı Divan ve Divan City otelleri de sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı. Doğuş Grubu da Grand Hyatt İstanbul otelini açtı. İstanbul’da NAN Otel, Sinop’ta Beyaz Otel, Mersin’de Grand Boss Suit, Diyarbakır’da Demir Otel, Karabük’te Ateş ailesinin işletmesi ve Etimesgut Belediyesi de, aynı kararı alan kurum ve kuruluşlardan...

50 BİN VATANDAŞA 333 BİN GIDA KOLİSİ

İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa altı hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı. Koliler, 65 ve üzerindeki yaşta olan, maddi durumu yetersiz bulunan vatandaşlara gidecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; söz konusu kolilerin ulaştırılacağı adreslerin Kızılay, AFAD, İstanbul’un 39 belediyesi ve gönüllü kuruluşlardan gelen bilgilerle belirlendiğini ifade etti. Kampanyaya destek için Kalyon Holding, Limak Holding, Cengiz Holding, MNG Holding, Mehmet Nazif Günal, Vahap Küçük, Fuat Tosyalı ve Mesut Toprak koli bağışı yaptı. Ayrıca Fenerbahçe Futbol Kulübü de bütün futbolcuların katılımıyla 33 bin kolinin dağıtımını İstanbul Valiliğinden talep etti.

KIZILAY DEVREDE

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, 42 il ve 63 noktada karantinada bulunan yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün beslenme desteği veriyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, hayat normale dönünceye kadar yardım çalışmasının süreceğini söyledi.