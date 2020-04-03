Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbakanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya Doğan Holding 5 milyon, Aydın Doğan Vakfı 500 bin lira katkıda bulundu. Doğan Grubu, Cerrrahpaşa Tıp Fakültesine 500 bin, Sağlık Bakanlığına 1,5 milyon TL değerinde tıbbi malzeme bağışladı. Albaraka Türk 5 milyon, Yaşar Holding 1,5 milyon, Alarko Holding, Doğuş Çay ve Saat&Saat 1 milyon, Ozan Ödeme 250 bin lira ile destek olurken Çilek Mobilya da 5 milyon TL yardım ve ihtiyac sahibi 2.625 aileye 23.350 adet gıda kolisi dağıttı. British American Tobacco, COVID-19 aşısı geliştirme çalışmaları için önemli miktarda yatırım yaptığını duyururken; Karaca Grup, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerine çarşaf ve yastık kılıfı gönderiyor. QNB Finansbank, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.

Öte yandan İstanbul Süryani Kadim Vakfı, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi. Ermeni Patriği de kampanyaya katılarak 100 bin TL destekte bulundu.