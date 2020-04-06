Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuçlarını değerlendiren Deloitte Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Lideri Özkan Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Ülkemizde yılın ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 90 artış gösteren otomotiv pazarında hız azalmaya başladı. Avrupa’da ise satış ve üretimin bir önceki yıla göre yüzde 70-90 bandında daraldı” dedi. Yıldırım, sektörün müşteri deneyimini iyileştirmek için daha proaktif olmak zorunda olduğuna dikkat çekerek “Pandeminin sektör için ne kadar yıkıcı olabileceğini tahmin etmek için henüz erken. Maalesef salgın sebebiyle oluşan küresel kriz hepimiz için bilinmeyen sular anlamına geliyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, otomotiv sektörünün bu salgınla ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı değişime ayak uydurması için dijital dünyayı kullanarak satış ve satış sonrası deneyimleri geliştirmesi gerekiyor. Kısa ve orta vadede; ayakta kalmaya çalışan sektör otonom ve elektrikli araç yatırımlarını yavaşlatmak zorunda kalırken öte yandan uzaktan hizmetlere olan ihtiyaç dijitalleşme ve bağlantılı araçlara olan yatırımları hızlandıracaktır” ifadeleri kullandı.