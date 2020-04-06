Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına siperli maske üretiminde kullanılan üç boyutlu (3D) yazıcılar, kurumlardan ve bağışçılardan yoğun ilgi görüyor. Yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe'nin Yönetici Ortağı Dr. Emre Akıncı, koronavirüs sonrası kamu kurumları, eğitim kurumları ve bağışçılardan çok yüklü sipariş aldıklarını belirterek "Stoklarımızdaki tüm yazıcıları koronavirüs sebebiyle satmış durumdayız. Aşırı bir talep var ve bu talebi karşılamaya çalışıyoruz” dedi. Uzun mesai sistemine geçtiklerini ifade eden Akıncı, şöyle konuştu: Üretim kapasitemizi gelen talebe uyumlu bir şekilde artırabiliyoruz. Bu talebin ortaya çıkmasının üç sebebi var. Çok sayıda işletme maske üretim sürecine destek vermek için alıyor. Bağışçıların olduğu ikinci grup, ulaşılabilir fiyatlı bir yazıcımızı alıp bağışlıyor. Üçüncü grup da üç boyutlu yazıcıları hâlihazırda kullanan ve bu ürünleri talep eden kullanıcılardan oluşuyor.