Koronavirüs ile birlikte uluslararası piyasalarda yaşanan büyük çöküş, yatırımcıları harekete geçirdi. Amerikalı finans uzmanı ve yatırım gurusu Jim Rogers, gelişen piyasalarda büyük fırsatlar bulunduğunu belirterek yatırım için Türkiye’yi adres gösterdi. Koronavirüsün (Covid-19) küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Rogers “Dünya ekonomileri çöküyor. Bu kısmen virüs nedeniyle. Son 10 yılda ekonomiler art arda büyüme kaydetti. ABD için bu bir rekor. Hiç bu kadar uzun süreli olmadı. Öte yandan borçluluk inanılmaz şekilde arttı. Bu arada çok fazla para basıldı. Amerika’da hisseler çok yükseldi. Zaten geç kalınmıştı. Bu olmasa başka bir şey olacaktı. Virüs geldi ve hepimize borsaların düşmesi için gerekçe verdi” dedi. ABD ekonomisinde koronavirüsün etkilerinin ciddi şekilde görüldüğüne işaret eden Rogers “Şu anda evet ABD ekonomisi en çok zorlanan ekonomi. Çünkü virüs orayı vuruyor. Şimdi Çin iyileşiyor ama müşterileri durumunda olan ABD, Japonya ve ABD henüz toparlanmıyor. Bu yüzden Çin’in de toparlanması zor olacak. Kesinlikle ABD’de ve büyük ihtimalle Avrupa’da daha fazla ekonomik bozulma ile karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.



HENÜZ DİP GÖRÜLMEDİ

Küresel ekonomide koronavirüs darbesinin izlerinin silinmesinin zaman alacağının altını çizen Jim Rogers şöyle devam etti: Henüz dibi gördüğümüzü düşünmüyorum. Bu durumun yol açtığı ekonomik zararı düşününün. Çok sayıda insan işini kaybetti. Çok sayıda insanın borcu var. Ben önümüzdeki krizin benim hayatımda gördüğüm en kötü kriz olacağını düşünüyorum. Amerika’da gerileme ve resesyonların çoğundan daha uzun sürecek. Bu durumunda toparlanması 2 yıldan uzun sürer.



GELİŞEN PİYASALARDA FIRSATLAR VAR

Gelişen piyasalardaki yatırım fırsatları ile ilgilendiğini belirten Rogers, Çin’de ve Rusya’da son dönemde bazı hisse alımları yaptığını söyledi. Rogers “Fırsatları araştırıyorum. Çin hisseleri geçen seneki seviyesinin yüzde 60 altında. ABD hisseleri şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görüyordu. Genelde düşük seviyedeyken bir şeyleri satın almak daha iyidir. Japonya’ya bakıyorum fakat henüz alım yapmadım. Bu süreçte tüm gelişmekte olan piyasalar önemli ölçüde düştü. Şu an sizinle konuşmuyor olsaydım, aslında gidip Türk piyasasına bakıp, oradan alım yapıp yapmamayı değerlendirirdim. Tüm gelişmekte olan piyasalar dağıldı. Bu durum genelde (yatırımcılar için) fırsatlar sunar” dedi.



“Para basma çare olmayacak AB bölünmeye gidecek”

Trump’ın kasım ayında yeniden seçilebilmek için buna uygun bir politika uyguladığını belirten Rogers “Şaşırtıcı miktarda harcama yapıp, para basıyorlar. Bu gelecek 8-9 ay için harika. ABD şu anda dünyanın en borçlu ülkesi durumunda. Bunun üzerine yenilerini ekliyor. Bu uzun vadede çok kötü olacak. Şu an faizler sıfır seviyesinde. Önümüzdeki 2-3 sene zarfında faizler yeniden yükselecek ve bu kez her şey daha da kötüleşecek” dedi. AB tarafında ise ırkçı ve ayrılıkçı hareketlerin baş gösterdiğini dile getiren Rogers “Ekonomi kötüleştikçe insanlar hep suçlayacak birilerini bulur. Ayrılıkçılar ‘onların suçu bu, ayrılalım’ diyebilecek. Bu tür hareketler güçlenecek, piyasaları daha da sarsacak. Belçika bölünecek mi, İspanya bölünecek mi? Bu hareketlerin artması insanların daha da endişelenmesine neden olacak” diye konuştu.