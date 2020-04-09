Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel hastanelerde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastalarından fark ücreti alınmayacağını açıkladı ancak bazı özel hastanelerin Covid-19 hastalarından fark ücreti ya da test, yoğun bakım ve sonrasındaki hizmetler için fahiş ücretler talep ettikleri yönünde iddialar gündemden düşmüyor. Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, pandemi sürecinde özel hastaneler tarafından sigorta dışında ilave ücret talebiyle karşılaşan kişilerin yargı yoluna başvurmaları hâlinde, Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasında sonuç alacaklarını belirtiyor.



BAKANLIK YÖNETSİN TEKLİFİ

Mevzuattaki bu ve benzeri hükümlere dayanan özel hastanelerin, pandemi sürecinde ilave ücret talep edebildiğini belirten ve bu konuda yasal bir düzenleme gerektiğinin altını çizen Umut Yeniocak, şöyle konuştu: Atılan adımlar özel hastanelerin Covid-19 hastalarından ilave ücret almasını engellemeye yetmez. Yapılması gereken şey, pandemi hastanesi olarak ilan edilen tüm sağlık kuruluşlarının pandemi süreci sona erene dek ve salgınla mücadele amacıyla sınırlı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilmesidir. Dünyada bunun örnekleri var. Geç kalınmadan bu tedbir alınmalıdır.