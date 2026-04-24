Merkez Bankası rezervleri 3,5 milyar dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 17 Nisan haftasında 3 milyar 552 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 174 milyar 467 milyon dolara yükseldi.
- 17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi.
- Aynı dönemde altın rezervleri 5 milyar 800 milyon dolar artışla 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.
- Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 milyar 552 milyon dolar artışla 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 64 milyar 67 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
KKM bakiyesi 1,5 milyar liranın altına geriledi
ALTIN REZERVLERİ 5.8 MİLYAR DOLAR ARTTI
Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 800 milyon dolar artışla 106 milyar 847 milyon dolardan 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu
TOPLAM REZERVLER 170.9 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|06.03.2026
|134.707
|62.770
|197.478
|19.03.2026
|116.166
|61.292
|177.458
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|03.04.2026
|103.229
|58.417
|161.645
|10.04.2026
|106.847
|64.067
|170.915
|17.04.2026
|112.647
|61.821
|174.467