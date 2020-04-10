Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o firmalar:

∂ PepsiCo, COVID-19’un toplum üzerindeki etkilerini azaltmak üzere Türkiye’ye 12 milyon TL’nin üzerinde katkı yapacağını açıkladı.

∂ Akdeniz Kimya, 1 milyon TL, OYKA Kâğıt Ambalaj 1,5 milyon TL, Enerji Piyasaları İşletme AŞ 500 bin lira ile kampanyaya katkı sağladı.

∂ Akfen GYO, Eskişehir’in merkezinde yer alan 108 odalı Eskişehir İBİS otelini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

∂ Bereket Döner’in başlattığı kampanyaya Kaanlar Şirketler Grubu, Undano Ekmek, Özgen Grup, Saytad Baklava gibi firmalar da katıldı. Şirketler şimdilik yedi hastanenin yoğun bakım servisi ile pandemi servislerine yemek ulaştırıyor.