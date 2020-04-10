İşte o firmalar:
∂ PepsiCo, COVID-19’un toplum üzerindeki etkilerini azaltmak üzere Türkiye’ye 12 milyon TL’nin üzerinde katkı yapacağını açıkladı.
∂ Akdeniz Kimya, 1 milyon TL, OYKA Kâğıt Ambalaj 1,5 milyon TL, Enerji Piyasaları İşletme AŞ 500 bin lira ile kampanyaya katkı sağladı.
∂ Akfen GYO, Eskişehir’in merkezinde yer alan 108 odalı Eskişehir İBİS otelini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.
∂ Bereket Döner’in başlattığı kampanyaya Kaanlar Şirketler Grubu, Undano Ekmek, Özgen Grup, Saytad Baklava gibi firmalar da katıldı. Şirketler şimdilik yedi hastanenin yoğun bakım servisi ile pandemi servislerine yemek ulaştırıyor.
Dayanışma tam gaz sürüyor
10.04.2020 - 03:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirmek için ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ sloganıyla başlatılan Millî Dayanışma Kampanyası’na destekler sürüyor.
İşte o firmalar:
Etiketler : milli dayanışma kampanyası,biz bize yeteriz türkiyem,
695312 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/695312.aspx
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