Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kâzım Ergün, Bankalar Birliği ile görüştüklerini, emeklinin olan kredi geri ödemelerinin en az üç ay faizsiz ötelenmesini, evden çıkamadıkları için aylıklarını çekemeyen emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Türkiye Emekliler Derneği imzasıyla Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: Covid-19 tedbirleri yüzünden ek gelirlerinden mahrum kalan ve başta sağlık tedbirleri olmak üzere aldıkları tedbirler yüzünden harcama kalıpları değişen emeklilerimizin bu talebini sizlere iletmek, bu alanın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak derneğimizin görevidir. Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerimizin bir diğer talebi de yaşları sebebiyle evden çıkamadıkları için aylıklarını çekememeleri yüzünden yaşadıkları mağduriyetin giderilmesidir. Sürecin uzaması hâlinde maaşların 90 günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumuna iadesi bile söz konusudur. Bu sorunun da giderilmesi için özel bankalarımızla alınacak tedbirlerin görüşülmesini ve soruna çözüm üretilmesini saygılarımızla arz ederiz.