Baraj gölünde su seviyesi 114 metreye, biriken su miktarı 7,6 milyar metreküpe ulaştı. Test çalışmaları süren barajda, mayısta enerji üretimine geçilecek. Ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sunacak barajda, 10,5 milyar metreküp su depolanacak. 1.200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4,12 milyar kilovatsaat enerji ile Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra ülkenin en büyük 4. barajı olacak Ilısu Barajı; Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak başta olmak üzere bölgenin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacak.
Ilısu'da enerji üretimi başlıyor
20.04.2020 - 03:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde geri sayım başladı.
Etiketler : Ilısu Barajı,
697919 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/697919.aspx
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