Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baraj gölünde su seviyesi 114 metreye, biriken su miktarı 7,6 milyar metreküpe ulaştı. Test çalışmaları süren barajda, mayısta enerji üretimine geçilecek. Ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sunacak barajda, 10,5 milyar metreküp su depolanacak. 1.200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4,12 milyar kilovatsaat enerji ile Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra ülkenin en büyük 4. barajı olacak Ilısu Barajı; Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak başta olmak üzere bölgenin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacak.