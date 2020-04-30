Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüs tüm sektörleri olumsuz etkilerken dijitalleşen sektörler bu dönemde öne çıktı. Özellikle e-Ticaret sektörü işlerini en fazla artıran sektör oldu. Ancak yaşanan hızlı büyüme birçok sorunu da beraberinde getirdi. THY'nin uçuşlarının azalmasıyla hava kargo taşımacılığının maliyeti iki katına çıkarken, yurt dışında yazılımcıya olan talebin artmasıyla yerli mühendisler yurt dışına kaçtı. Covid-19'un e-Ticaret sektörüne etkilerini değerlendiren Sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş yoğun trafik sebebiyle yazılıma ihtiyaç duyduklarını belirterek "Koronavirüs ile yoğun talep gelmeye başladı. Bu süreçte yazılımcı bulmakta inanılmaz sıkıntı yaşadık. Sahibinden.com'da çalışan yazılımcıların yüzde 80'i yurt dışına kaçtı. Oysaki yazılımcılar sektörün en önemli yapı taşı. Şu an yeni girişimler bile yazılımcı bulmakta zorlanıyor. Avrupa’dan da Türk yazılımcılara büyük talep var. Bizim de 50 tane yeni yazılımcı ihtiyacımız var" dedi. Bu konuda ciddi anlamda aksiyon alınması gerektiğini ifade eden Ertaş devlet tarafından başlatılan 1 milyon yazılımcı seferberliğini ise çok yerinde bir karar olduğunu söyledi.

DAHA ÇOK ÜLKE PENETRE OLACAK

Modanisa Genel Müdürü Sami Güzel lojistik alanda yaşanan aksaklıklara dikkat çekerken, taşımacılık maliyetlerinin iki katına çıktığını ifade etti. Güzel "Özellikle THY'nin seferlerini durdurması operasyonları olumsuz etkiledi. Çünkü kargoları uçaklarla gönderiyoruz. Maliyetlerimiz ciddi anlamda arttı. Şuan belli sayıda kargo uçağı var ve herkes kargo göndermek istiyor. Operasyon zorluğu yaşıyoruz" dedi. Bu süreçte Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda talep aldıklarını dile getiren Güzel "Biz insanların hayatına dokunuyoruz. İnsanlara her gün 300-400 kombin sunuyoruz. Orta Doğu'dan talep yağıyor. Kuveyt, Umman Lübnan gibi ülkelerde inanılmaz artış var. Bizim için 2020 ilginç bir yıl olacak. Penetre olmayan kesimi olağan üstü penetre edecek" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Covid-19 sonrası dünyada talep düşüşü beklemediklerini belirterek "Ülkeler Çin'den alımlarda temkinli yaklaşıyor. Türkiye bu boşluğu dolduracak güçte. THY bu dönemde uçmak zorunda. Uçması demek kargo maliyetlerinin aşağı çekilmesi demektir. Burada THY Kargo'ya önemli görev düşüyor. Ayrıca bu dönemde yurt dışına gönderilen temizlik ürünleri de Türkiye'nin imajına katkı sağlayacak. Artık Made in Turkey etiketli ürünler daha sağlam ve kaliteli olarak algılanacak" diye konuştu.

'İNTERNETTE SATILAN ÜRÜN UCUZ OLUR' ALGISINI YIKTIK

Getir'in kurucusu Nazım Salur pandemi sürecinde insanların temel ihtiyaçlara yöneldiğini belirterek, 100 binden fazla yeni müşteriye ulaştıklarını söyledi. Bu dönemde araç alımı ve istihdam artışına gittiklerini dile getiren Salur "Fabrikalar kapanırken 200 araç, 300 motosiklet aldık. Yenilerinin de siparişini vereceğiz. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde 1.500 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Yıl sonuna kadar 3 bin yeni istihdam planlıyoruz" dedi.

Salur ayrıca yeni bayilikler vereceklerini ifade ederek önümüzdeki döneme ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu: Bizim internette normalden daha pahalı satan ilk firmayız. Bunu servis süresini 10 dakikaya indirerek başardık. 'İnternet ucuz olmalı mitini' kırdık. Müşteri artık kaliteli hizmete daha fazla para verecek. 6-12 aylık süreçte restoranlar ve AVM'lerdeki yeni satışlar gelecek ama yüzde 100 olarak değil. Yüzde 60 ila 80. Buradaki kayıpların bir kısmı dijital kanallardan tedarik edilecek. Tabii AVM’ler ölmeyecek ancak onları sıkıntılı bir 12 ay bekliyor. Bizim gibi dijital mecralarda ise yoğunluk devam edecek. Online bakkal satışları şu an yüzde 1 civarında. Bir kaç yıl içerisinde bunun rahatlıkla çift hanelere çıkacağına inanıyorum. Ayrıca bu alanda yeni oyunculara da göreceğiz. Şu an dört firma var bu rakam 10'un üzerine çıkacak.

YENİ SATICI SAYIMIZ YÜZDE 40 ARTTI

GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı bu sürecin Türk firmaların yurt dışına açılmasını hızlandıracağını söyledi. Sınır ötesi ticaretin her yıl yüzde 25-30 büyüdüğüne dikkat çeken Kantarcı "E-ihracat’a olan talep hızla artıyor. Bu dönemde satıcı sayımızı yüzde 40 artırdık. E-İhracat ülke ekonomisini kalkındıracak en önemli araçlardan bir olacaktır" dedi. Kantarcı bu dönemde en çok satışı yapılan ürünleri ise şöyle sıraladı: Mart-nisan ayında evden çalışmayla birlikte bilgisayar ve tablet satışları arttı. Süpermarket kategorisinde ise hijyen ürünleri ilk sırada. Ev, dekorasyon ve bahçe kategorisi ile Play Station oyunları ve puzzle tarafında da artışlar var.