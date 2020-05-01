Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisine yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook iş birliğiyle KOBİ'lere yönelik çevrim içi eğitim portalini hizmete açtı. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Facebook'un Türkiye'deki ilk topluluk merkezi olan ‘Facebook İstasyon’un internet sitesi adresi üzerinden erişilebilecek portalde Covid-19 salgını sebebiyle birtakım zorluklar yaşayan Türk firmalarına bu süreci daha kolay atlatabilmeleri için tavsiyeler, dijital eğitimler, programlar ve kaynaklar yer alıyor. Bakanlığın firmalara sağladığı desteklerin yanı sıra, uzmanların anlatımıyla Ticaret Bakanlığı hizmetlerinin tanıtıldığı videolar da portalde paylaşılıyor. TOBB ve Facebook'un Türkiye'deki KOBİ'lere sundukları hizmetlerin de tanıtıldığı portalde ‘Facebook ile Öne Çıkın’, ‘Sınırları Aşan KOBİ'ler’ ve kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olan ‘She Means Business’ programları gibi KOBİ'lere yönelik çevrim içi eğitimler bulunuyor. İlk etapta KOBİ'lere yönelik programların yer alacağı portalda, ikinci aşamada esnafa yönelik eğitimler verilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dijital ortamdan ‘Export Akademi’, ‘Sanal Ticaret Akademisi’ gibi çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek "KOBİ'lerimize, esnafımıza, ihracatçımıza ve vatandaşlarımıza hizmetlerimizi dijitalleşmenin faydalarıyla azami ölçüde sunma gayretindeyiz” değerlendirmesini yaptı.