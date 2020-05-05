Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının yayılımını önlemek adına İşCep, İnternet Şubesi, Maximum Mobil ve Maximum İşyerim uygulamalırandan birçok işlemin yapılabildiğini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek; iş dünyası için aldıkları tedbirleri açıkladı. Esnaf ve tacirler için 100 bin liraya kadar ticari finansman imkânı sunduklarını belirten Şimşek, onaylanan kredinin şubeye gelmeden hesaplara aktarıldığını ifade etti.

İş dünyasına tek tuş ile kolay ödeme imkanı sağladıklarını, NetteFatura kullanan İşNet müşterilerinin de bundan böyle seçtikleri e-faturalarının ödeme bilgilerini birkaç tık ile yürütebileceklerini ifade eden Şimşek "Bu entegrasyonlara yenilerini eklemek için çalışmalarımızı sürdürürken, hizmetlerimizi daha çok kişiye ulaştırmak için kampanyalar düzenliyoruz. e-Fatura, e-SMM hizmetlerini, İşNet fatura platformu olan NetteFatura üzerinden bir sene süreyle ücretsiz sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Maximum İşyerim uygulaması da işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ederken; SMS, e-Posta gibi iletişim kanallarıyla hızlı tahsilat yapabilmesini, peşin ve taksitli ödeme alınabilmesini ve uzaktan tahsilat imkânı sağlayacak. Ayrıca POS olmadan cep telefonu üzerinden ödeme kabul etme, karekod ve QR kod ile alışveriş de sunulacak.

Bu arada İmece Kart sahibi çiftçiler; tohum, fide, gübre, ilaç, akaryakıt, yem gibi harcamalarını faizsiz dönem avantajıyla karşılayacak. Hasat dönemi elde edilen gelirlerle ödeyecek.