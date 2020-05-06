Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Salgının sektörde fiyat düşüşlerine etkisini değerlendiren Akbalık “Bahçeli ve balkonlu olmadığı için satılamayan konutlarda fiyat baskısı olabilir” dedi. Avrupa’daki ülkelere göre turizmde en hızlı toparlanacak ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini aktaran Akbalık, bünyelerinde bulunan Ela Quality Resort otelini haziran sonu yahut temmuz başı gibi açabileceklerini belirtti. Pandemi sonrasında Avrupa’nın Uzak Doğu yerine daha yakın coğrafyadan alım yapmaya başlayacağını söyleyen Akbalık, Türkiye’nin sanayi tarafında yeni taleplerin karşılanması için altyapısını güçlendirip sürdürülebilir kılması gerektiğini kaydetti.