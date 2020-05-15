Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir hafta daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar kısa süreli erken yaz yaşatacak. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul’daki sıcaklıkların bugün 29, yarın 30, pazar 31, pazartesi 25, salı 30, çarşamba günü de 34 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini söyledi. Tek, “İstanbul’daki beklenen 32-33 derecelik sıcaklıklar bu ay için normal değerler değil. 18, 19 ve 20 Mayıs’ta 100 yılın içerisindeki en yüksek değerler gözüküyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıklarda aynı döneme göre 100 yıllık rekorun kırılması bekleniyor. Yaz döneminde görülen bu sıcaklıklar erken yaşanacak. Yaklaşık bir hafta sürecek bir erken yaz diyebiliriz” dedi.