Serbest piyasada 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560 liradan satılıyor. 7,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5650 lira olmuştu
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Serbest piyasada 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560 liradan satılıyor. 7,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5650 lira olmuştu
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