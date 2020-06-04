Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 425,58 puanlık artışla 109 bin 536,92 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi de 0,39 değer kaybetti.