Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 425,58 puanlık artışla 109 bin 536,92 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi de 0,39 değer kaybetti.
Borsa günü yükselişle tamamladı
04.06.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,yükseliş,
708905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708905.aspx
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