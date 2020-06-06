Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, turizmde fiyattan çok güvenlik ve hijyenin önemli hâle geldiğini belirterek “Biz ve Antalya bölgesindeki turizm tesisleri fiyat artışına gitmedi. Pandemi sonrası, yerli ve yabancı misafirlerimizin kendilerini güvende hissedecekleri hijyen ortamını ve güvenli hizmeti sağlamak için uluslararası alanda en büyük iki sertifikasyon firması ile çalışıyoruz” dedi. Dış turizme yönelik beklentiler hakkında da bilgi veren Alkaya “Antalya’ya geçen yıl 16 milyondan fazla turist geldi. Pandemi olmasaydı bu yıl 20 milyona ulaşırdık. Bizim müşterimiz daha çok Alman ve Ruslar. Geçen yıl 7 milyona yakın Rus, 5 milyon Alman turist aldık. Türkiye’nin aldığı önlemleri gördükçe Türkiye’ye geleceklerini düşünüyoruz. Rusya’nın gönlünde yine Türkiye var ama yaşadıkları süreçten dolayı şu anda biraz içe dönmüş durumdalar. Rusya’da dış seyahatlerin ağustos-eylül gibi başlayacağını söylüyorlar. Ama Rus pazarında umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Kaleyi tekrar kazanacağız. Eylül itibarıyla İngiltere’den de özellikle golf olmak üzere beklentimiz yüksek. Oradan da golfçü alacağımızı tahmin ediyoruz. Ukrayna ile karşılıklı uçuşların açılması kararı alındı” diye konuştu. Alkaya, kapasitenin 40’ına göre hazırlık yaptıklarını, talebe göre 50’ye çıkabileceklerini bildirdi.