Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen törende, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve HAK Başkanı Zafer Soylu yer aldı. Anlaşma kapsamında; kurumlar arasında helal gıda altyapısı ve helal belgeli ticaret alanlarında bilgi alışverişi yapılması, helal gıda konusunun toplum nezdinde itibar görmesi amacıyla ortak eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışında helal belgelendirme ve helal belgeli ticaret gibi konularda farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Kaan, Çin'de ortaya çıkan salgının yabani hayvanlardan bulaştığına dair ciddi iddialar olduğunu belirterek "Bu durumda, İslam'ın emrettiği yeme, içme, temizlik ve helal dairede yaşama anlayışının önemini daha yakından idrak ediyoruz. Helal üretim ve tüketim noktasında, Müslümanlar arasındaki bilinç düzeyi bile maalesef düşük. Bizler MÜSİAD olarak bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.