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Güven endeksi Haziran ayında, bir önceki aya göre arttı
24.06.2020 - 16:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor."
Etiketler : Bakan Albayrak:,
713327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/713327.aspx
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