Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,20 değer kazandı. Endeks, 231,35 puan artışla 114 bin 680,25 puan olurken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda kazandı
25.06.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,kazanç,
713537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/713537.aspx
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