Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 309,96 puanlık azalışla 114 bin 138,95 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,48 arttı.
Borsa günü düşüşle kapattı
25.06.2020 - 18:18 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa,
713599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/713599.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER