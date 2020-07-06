Dünya ekponomisinin önemli bir sınav verdiğin pandemi dönem,nde piyasalarda sert düşüşler ve yükselişler sürüyor. Altında bundan nasibini aldı. İstanbul Kapalıçarşı’da 394 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394,20 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,50 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 269 liradan alınan Yarım Ziynet bin 279 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte güncel rakamlar!
06.07.2020 - 17:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona sonrası gelen karantina süreciyle zorlu bir dönem geçiren dünya ekonomisinde sular tam manasıyla durulmuş değil. Öyle ki bu durum piyasalara da yansıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394,20 lira oldu. İşte güncel rakamlar...
Kaynak: İHA
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716108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/716108.aspx
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