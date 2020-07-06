Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ekponomisinin önemli bir sınav verdiğin pandemi dönem,nde piyasalarda sert düşüşler ve yükselişler sürüyor. Altında bundan nasibini aldı. İstanbul Kapalıçarşı’da 394 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394,20 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,50 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 269 liradan alınan Yarım Ziynet bin 279 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satıldı.