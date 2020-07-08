Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Pandemi sebebiyle dijital platformlara yönelen tüketiciler, normalleşme sürecinde alışverişlerini yine dijital platformlarda yapmaya devam etti. Türkiye'nin ilk dijital süpermarketi İstegelsin'in CEO’su Sedat Yıldırım mart ayından itibaren market alışverişin tamamının evden yapanlarının sayısının beş kat artış gösterdiğini belirterek, normalleşme süreciyle birlikte bu müşterilerin kalıcı hale geldiğini söyledi.



11 Mart tarihinin kendileri için bir milat olduğunu ifade eden Yıldırım "Türkiye'de daha vaka görülmeden önce hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Çünkü müşterilerimizin panik hâlinde alışverişe yöneleceğini düşünüyorduk. Ama bir gecede bu kadar büyük bir patlama yapacağını beklemiyorduk. Biz en fazla üç günlük sipariş alıyoruz. 11 Mart'ta üç günlük kotamızın tamamı doldu. Üç gün sonrası için sipariş alır hale geldik. Ortalama 150 lira olan sepet büyüklüğümüz de korona ile 250 liraya yükseldi. Talebi karşılamakta çok zorlandık. Üç hafta içerisinde dağıtım kapasitemizi ve istihdam sayımızı üç kat artırdık. Temassız teslimata başladık. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harfiyen uyguladık. Yoğunluk devam ediyor ama haziran ayı itibarıyla teslimatları bir gün içerisinde yapıyoruz" dedi.



650 MİLYAR LİRALIK PAZAR

Pandemi ile marketin dijital perakende pazarındaki payının yüzde 0,6'dan yüzde 1'e çıktığına dikkat çeken Yıldırım şunları kaydetti: BKM'nin verilerine göre mart -nisan aylarında 5,5 milyon kart ilk defa internette kullanıldı. Bu süreçte market alışverişinde dijitalleşme hızı bir yıl ileri sardı diyebilirim. Bütün oyuncular yeni müşterilerle tanıştı. Türkiye'de şu an yüzde 1 olan pazar payının önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde yüzde 10'a çıkmasını bekliyorum. Bu da 650 milyar lira büyüklüğe sahip pazarda satışların 60 milyarının dijitalden gelmesini anlamına geliyor.



MARKETLERİN DİJİTAL YATIRIMLARI ARTTI

Yaşanan bu süreçte artık geriye dönüşün mümkün olmadığını dile getiren Yıldırım "Salgın döneminde yüzde 99 müşteri memnuniyet oranına ulaştık. İşimizi ciddiyetle yaptığımız görenler kalıcı müşteriler hâline geldi. Bizden sürekli alışveriş yapan müşteri sayısı 5 kat arttı. 2020 yılı hedeflerin üç ayda yakaladık" dedi. Yıldırım, normalleşme ile birlikte bütün marketlerin dijitalleşme yatırımlarına ağırlık verdiğini belirterek, pazara yeni oyuncuların girmesini de beklediğini bildirdi.



Sırada İzmir var

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiklerini belirten İstegelsin'in CEO’su Sedat Yıldırım, mayıs ayında da Bodrum'da hizmet vermeye başladıklarını bildirdi. İki ay içerisinde İzmir'de hizmet vermeye başlayacaklarını dile getiren Yıldırım "Ayrıca dijital platformlarda da iş birliği ile marketler açıyoruz. Bisu'da Bimarket, Apsiyon'un için de Apsiyon adıyla market açtık. Bugünlerde Morhipo'nun içerisinde Morhipo adında bir market açacağız. Buradan alışveriş yapanlara İstegelsin'in araçlarıyla teslimat yapıyoruz" dedi.