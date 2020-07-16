Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Binaları depreme karşı denetleyen yapı denetim sektörüne yeni bir düzenleme geliyor. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin “Yapı denetimindeki laboratuvarlara da kota geliyor” dedi. Artık illerde herkesin laboratuvar kuramayacağını ifade eden Şahin “Laboratuvarlar da yapı denetiminin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Beton ve demir testlerini onlar yapıyorlar. Depremlerde taşıyıcı sistem çok önemli rol oynuyor. Bu yüzden onların da disipline edilmesi adına çok iyi oldu” diye konuştu. Şahin laboratuvarların fiziksel özellikleriyle ilgili değişiklikle ilgili ise “Laboratuvarların minimum 250 metrekare olması gerekecek. Eskiden 100 metrekareye de kurulabiliyordu. EBİS sistemi tarafından denetleniyor. Böylece, yapı denetim sistemiyle ülkedeki bütün inşaat sektörünü kayıt altına almış oluyor” ifadelerini kullandı. Son yaşanan depremlerle ilgili de konuşan Şahin “Elâzığ ve Malatya dâhil, Türkiye çapında yapı denetimin denetlediği hiçbir binada can kaybı olmamıştır. Yapı denetimcilerin tek amaçları depreme dayanıklı mevzuata ve kanunlara uygun bina yapılmasını sağlamak. Bunu yaparken de aldığı para sadece inşaat maliyetinin yüzde 1,43’ü. Bir emlakçı yüzde 3 alım satımla para kazanırken bizler bütün mühendislerimizle yüzde 1,43’le bu işi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.