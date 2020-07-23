Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,81’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 951,25 puanlık artışla 119 bin 31,16 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi de 1,12 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
23.07.2020 - 18:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,81’lik yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
720245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/720245.aspx
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