Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel hareketten destek bulan gram altın, dünkü işlemlerde 430 TL civarında seyretti. Bütün zamanların en yüksek seviyelerini gören altın fiyatlarındaki bu hareket, düğünlerde hediyelik alacakları da düşündürüyor. Kuyumcular, bir süredir piyasada olan yarım gramlık altınların, bugün yok satmaya başladığını söyledi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman “Son iki yıldır yarım gram altınlar da piyasadaydı. Ancak özellikle son günlerde müşterilerimizden ciddi anlamda yarım gram altın talebi gelmeye başladı. 215 liradan satılan bu altınlar; bugün doğum, sünnet ve düğün gibi organizasyonlarda kurtarıcı hediye oldu. Bir çeyrek altının 650 liralarda seyretmesi, en hafif bileziğin bin 300 liralara çıkması, doğal olarak insanları hafif ürünlerde yöneltti. Ancak aşının bulunması ve vakaların azalmasıyla, global piyasalarda altın fiyatları geriler ve içeriye yansır” dedi. Bu arada kuyumcular, fiyatların böyle gitmesi hâlinde gramın bile çeyreğinin üretilebileceğini dile getiriyor.

ONS DURDU DOLAR BAŞLADI

Piyasalardaki hareketlilik dün de devam etti. Önceki akşam 1.980 dolara kadar tırmanan ve tarihî zirvesini gören ons altın, dünkü işlemlerde kâr satışlarıyla birlikte 1.930 dolara kadar geriledi. Dolar ise dünyada değer kazanmaya başladı. İçeride uzun süredir 6,85 TL civarında yatay seyreden dolar, dünkü işlemlerde 6,9750'yi gördü. Öte yandan avro, pazartesi akşamı 8,2175 ile bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dünkü işlemlerde ise 8,15 civarında denge bulmaya çalıştı.