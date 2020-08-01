Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası piyasalarda geçtiğimiz hafta 11 yıllık rekorunu kırıp 1.981 doları geçen ons, dün uluslararası piyasalarda 1982,73 dolara ulaşarak yeni bir tarihî rekora imza attı. İç piyasada bayram sebebiyle resmi işlemler kapalı olsa da gram altın 444,5 lirayla yeni bir zirve daha yapmış oldu. Gram altın bayrama 438-439 lira aralığında girmişti. Bu hızlı yükseliş, bütün tarafları “Daha da çıkar mı” sorusuna yöneltiyor. Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs’ın 2300 dolarlık ons tahmini, beklentilerin de bu çerçevede oluşmasına sebep oluyor. Uzmanlar, bu seviyelerde tavsiyede bulunmaktan endişe etse de altının güçlü seyrini devam ettireceği konusunda birleşiyor.