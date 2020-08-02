Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a gelen ve çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolcular, körükten terminale alındı. Termal kamerayla vücut ısıları kontrol edilen yolcuların maske taktıkları görüldü. Yolculardan Maslennikova Dilyara, seferlerin tekrar başlamasıyla vakit kaybetmeden uçak bileti aldığını, arkadaşıyla İstanbul'da 12 gün kalacağını ifade etti. Dilyara “Sonra Kapadokya’ya geçeceğiz. Umarım Türkiye tatilimiz istediğimiz gibi geçer. Burada olduğumuz için mutluyuz" dedi. Pasaport kontrolünden geçen yolcular, bagajlarını aldıktan sonra havalimanından ayrıldı. Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, Covid-19 salgını sebebiyle mart ayında durdurulmuştu. Türkiye'ye geçen yıl gelen yabancı turistler arasında Rus vatandaşları, yedi milyon kişi ile ilk sırada yer almıştı.