Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İş Bankası ve Koç Üniversitesi, pandemi döneminde önemi bir kez daha önemi anlaşılan sağlık alanında iş birliği yaptı. Toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla ‘Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’ hayata geçirilirken, merkezde; enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapılması, hastalıkların tanı ve tedavileri ile korunma yollarının geliştirilmesinde çözüm önerileri getirilmesi, araştırmacı ve eğitimci insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden zenginleştirilmesi, Covid-19 başta olmak üzere aşı ve ilaç çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. Merkezde yürütülecek araştırmalara, çalışmalara ve eğitim programlarına İş Bankası iştiraki olan Bayındır Hastanelerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının dahil edilmesi; Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda Bayındır Hastaneleri’nin de yer alması planlanıyor.

25.000.000 LİRA KAYNAK

İşbirliğine ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Koç Üniversitesi ile hayata geçirilecek olan merkezin, Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacına cevap vermek için atılmış çok güçlü bir adım olduğunun altını çizdi. Bali, “Merkezdeki çalışmaların, ülkemizin yerel salgınlar başta olmak üzere aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasını, gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek bilimsel literatürde ülkemizin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını ve referans noktası olabilecek iyi bir zemin oluşturmasını umuyorum” dedi. Banka olarak, Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi için beş yıl süreyle toplam 25.000.000 TL’lik bir kaynak ayırdıklarını belirten Bali, şubat ayında kamuoyu ile paylaştıkları ‘Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ile ‘Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’ arasında bilimsel çıktılar itibarıyla da iyi bir sinerji oluşacağına, bu sayede sağlıkta yapay zekâ ve makine öğrenimi uygulamaları, robotbilim, ortak klinik çalışmalar ve çapraz disiplinler arası etkileşimlerin sağlayacağı avantajdan faydalanılabileceğine işaret etti.

Merkezde neler yapılacak?

¥ Mikrobiyoloji,

¥ Moleküler görüntüleme ve sayısal analiz araştırmaları,

¥ Aşı ön çalışmaları,

¥ Enfeksiyon kontrolü,

¥ Lisansüstü eğitim,

¥ Sürekli tıp eğitimi,

¥ Kapasite geliştirme eğitimleri

İş’in desteği bizi beş yıl ileri taşıyacak

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, İş Bankası’nın yatırımının kendilerini beş yıl ileri taşıyacağını söyledi. Covid-19’un araştırma ve bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Prof. İnan “Farklı disiplinlerin işbirliğiyle Covid-19’a odaklanan 40’tan fazla projeyi devreye alarak bilginin sınırlarını zorluyor ve bilimin önemini bir kez daha ortaya koyuyoruz. Merkez, Türkiye’de bu ölçekteki ilk ve tek merkez olacak. Merkezde, Türk halkının sağlığını tehdit eden yerel ve global çaplı enfeksiyon hastalıkları riskine karşı çalışmalar yapılarak, dışa bağımlılığın azaltılması için çalışılacak” değerlendirmesini yaptı.