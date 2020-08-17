Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Covid-19 yaralarını hızla sarıp, ekonomiyi canlandıracak adımları peş peşe attığını belirten Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Çin'de kariyer yapmak için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Çin’de kariyer yapmak isteyen gençlerin ülkeye gitmeden önce temel düzeyinde de olsa dil öğrenmesi gerektiğini vurgulayan İrfan Karslı, Çin’de özellikle turizm ve otelciliği içine alan hizmet sektöründe ciddi ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Karslı “Hâlihazırda Çin’in önemli otel ve restoranlarında 50 kadar Türk çok önemli pozisyonlarda çalışıyor. Çin’de otelcilik alanındaki maaşlar gö-revine göre 10 bin RMB’den 21 bin RMB’ye kadar çıkabiliyor. 1 RMB’nin yaklaşık 1 TL’ye eşit. Araştırmaya göre, diğer sektörlerde ortalama maaşlar 8 bin RMB’den başlayıp 18 bin RMB’ye kadar yükseliyor” şeklinde konuştu.