Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı kaynaklara konuşan Türk yetkililer, “Bu rezerv Türkiye’nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte” açıklamasında bulundu.

Aynı yetkililer, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltacak bir keşif olduğunu belirtti. Bulunan rezervin ekonomik olarak 800 milyar dolarlık bir rakama eşdeğer olduğu öğrenildi. Hâlen ülkemiz yılda 40 milyar dolarlık doğalgaz ithal ediyor.

Yetkililer, bulunan doğalgaz yatağında üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceği, yatırım maliyetlerinin de 2-3 milyar dolar arasında olabileceği bilgisini paylaştı.

“Türkiye’nin bu müjde ile makas değiştireceği”ne ilişkin de, “Cari ve dış ticaret fazlası veren, ithalattan ihracata geçiş yapan bir ülke” yorumu yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yapacağı açıklamalarında daha farklı rakamlar olabileceği, üretime başlanmasının daha öne çekilebileceğini ifade edebileceği belirtiliyor.