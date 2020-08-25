Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,47’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 16,27 puanlık azalışla 1.092,16 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 17,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi de 2,10 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
25.08.2020 - 18:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 1,47’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa,ekonomi,düşüş,
727179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727179.aspx
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