İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10,16, 10,20 ve 10,22 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 10,65, 10,69 ve 10,72 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
03.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 1 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye, 35 milyar 995 milyon liralık teklif geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : TCMB,repo ihalesi,
729195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/729195.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER