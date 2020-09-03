Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10,16, 10,20 ve 10,22 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 10,65, 10,69 ve 10,72 seviyesinde gerçekleşti.