Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brent petrol, yüzde 5'i aşan kayıpla 40 doların altına geriledi. Dolar ise, İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmelerinden kaynaklı endişelerin etkisiyle yükseldi. İç piyasada 7,49 ile en yüksek seviye görüldü. Altının 'ons'u da güçlenen dolarla geriledi. Dünkü işlemlerde 1920 doların altı görüldü. Analistler, ekonomik verilerin ve pandeminin takip edileceğini belirtiyor.