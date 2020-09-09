Brent petrol, yüzde 5'i aşan kayıpla 40 doların altına geriledi. Dolar ise, İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmelerinden kaynaklı endişelerin etkisiyle yükseldi. İç piyasada 7,49 ile en yüksek seviye görüldü. Altının 'ons'u da güçlenen dolarla geriledi. Dünkü işlemlerde 1920 doların altı görüldü. Analistler, ekonomik verilerin ve pandeminin takip edileceğini belirtiyor.
Petrol çakıldı dolar yükseldi
09.09.2020 - 02:46 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asya ekonomilerinde talebin yavaşlaması, Kuzey yarım kürede araç kullanma yoğunluğunun azaldığı döneme girilmesi ve OPEC+ koalisyonundan gelen daha fazla üretim mesajı, petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.
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730520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730520.aspx
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