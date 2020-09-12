Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’in Basra Körfezi ve İran Körfezi’ne oranla daha derin olduğunu, uygun bir modelle sahayı geliştirip üretime hazırlayacaklarını aktaran Bakan Dönmez “2023'te bu gazı karaya çıkarıp sisteme bağlamak istiyoruz. 'Kanuni' ile birlikte sahada iki gemi olacak. Sondaj sayımızı artıracağız. Sahanın büyüklüğüne göre yeni kuyular açacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmayı yapıyor. Karada en yakın ana iletim hattı da; Düzce, Sakarya ve Kocaeli-İzmit... Buralardan uygun bir yerden sisteme bağlanmış olacağız. Karadaki çalışmaları da BOTAŞ planlıyor" dedi. Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda bulduğu doğalgaz rezervini bin metre daha ilerleteceklerini bildiren Bakan Dönmez "Aşağıda, üstteki yapılara benzer iki katman daha var. Onun için 1.000 metre inmemiz lazım. Oradaki ilerleme devam ediyor. Kısa süre içerisinde testler, analizler yapılacak. Oradan da bir olumlu netice alırsak, kamuoyuyla paylaşacağız. Bunlar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için önemli hamleler. Türkiye’nin hakkını yedirtmeyeceğiz. Doğu Akdeniz’de de bu mücadeleyi veriyoruz. Keşifle birlikte Türkiye bu işi tek başına ve kendi imkânlarıyla yapabileceğini gösterdi. Bu alanda ciddi bir know-how oluştu. Personel yetkinliği arttı. Teknolojik imkânlar geliştirildi. Türkiye Petrolleri uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bu alanda yeni bir oyuncu olarak fark oluşturdu" ifadelerini kullandı.