Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İSTANBUL

Lefkoşa merkezli Türk şirketi White Lotus Development, ilk kontrollü site projesi White Lotus Akdeniz'in ardından Celsus ile Kıbrıs'ı bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. 10 milyon dolarlık bir yatırımla Lefkoşa’nın en merkezi yerinde inşa edilen Celsus, iş dünyasına yönelik ilk rezidans projesi olma özelliği taşıyor. Proje, Airbnb’den kiralama modeliyle de yatırımcılara Kıbrıs'ın kapılarını açıyor.

White Lotus’un ortaklarından Çiğdem Nailer, Lefkoşa'daki White Lotus Akdeniz Sitesi’ni tamamlayarak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek “Lefkoşa’nın en merkezi, yeni ve gelişmekte olan Küçük Kaymaklı Bölgesi’nde inşa edilen proje toplamda beş blok ve 64 daireden oluşuyor. Projemizin en önemli özelliklerinden biri şehrin ilk ‘kontrollü’ site projesi olması. Giriş ve çıkışların kontrollü yapılması bu projeye güvenlik anlamında pek çok şey kattı. Ayrıca konutlarımızı; sıcak su temininin tamamen yeşil enerjiden faydalanılarak solar paneller ile yapılması, özel peyzaj çalışmaları, her odada klima olması gibi hem kullanıcıları hem de çevreyi düşünen pek çok detay ile çeşitlendirdik. Yaklaşık yedi bin metrekarelik alana yayılan sitemizde hayat başladı” dedi.

TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

White Lotus Akdeniz'in ardından yeni projeler için çalışmlar başladıklarını dile getiren Nailer “10 bin metrekare alan üzerinde yükselen Celsus projemizle Kuzey Kıbrıs’ta dünya standartlarında bir business center ve residence projesini hayata geçirmiş olacağız. Tamamen iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik tasarladığımız projeyi teknolojik sistemlerle donatarak sağlam bir altyapı üzerine kuruyoruz. Projemizde zemin katta her biri 150 metrekare olan sekiz adet konsept mağaza bulunuyor. 22 adet daire, 64 ofis, 157 adet kapalı ve açık otopark alanını barındıran projemiz, birinci katında pozitif enerji değişimi için kurgulanan Zen bahçesi ve üst katında yer alan spor salonu ile misafirlerine ayrıcalıklı alanlar sunuyor. Ofislerimiz 32 metrekareden 435 metrekareye kadar genişleyebiliyor. 25 ila 50 kişilik toplantı salonları, 106 kişilik konferans salonu, sekreterlik, güvenlik ve catering hizmeti gibi pek çok özellik de mevcut” diye konuştu.

900 MİLYON STERLİNLİK PAZAR

White Lotus Pazarlama ve Satış Müdürü Erinç Nailer de KKTC'nin ekonomisinin yüzde 60'ının Lefkoşa’da gerçekleştiğini belirterek “KKTC gayrimenkul sektörü ise gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5’ini, özel sektör yatırımlarının ise yüzde 53’ünü oluşturuyor. Yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiği pazarın büyüklüğü 900 milyon sterlin. Son yıllarda dünyada “buy to let” yani kiralamak için satın alınan emlak ve buna bağlı kredi sistemleri oldukça revaçta. Kuzey ve Orta Avrupa, Rusya, İngiltere, Türkiye gibi ülkelerdeki yatırımcılar “buy to let” yatırım modeline oldukça ilgi gösteriyor” dedi. KKTC’nin bu yönüyle yatırımcılara da büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Nailer “Konut projelerinde Lefkoşa bölgesinde geçtiğimiz 10 yılda sterlin olarak yüzde 105 brüt değer artışı sağlandığını görüyoruz. Bu değeri TL ile kıyasladığımızda ise oranlar yüzde 510’a kadar çıkıyor. Ticari gayrimenkulde ise bu rakam sterlin olarak yüzde 193’lere kadar yükseliyor. Ticari yatırımın TL bazındaki 10 brüt değer artışı ise yüzde 773... Türk lirası bazında gözlemlenen bu artış, gayrimenkulün kendi değer artışının yanı sıra TL’nin sterlin karşısındaki kur değerinden de kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

KİRA GARANTİLİ

Projede yatırımcılara kârlı bir iş modeli sunduklarını ifade eden Nailer şu bilgileri verdi: Burada alınacak hizmetin yanında, yüksek kira getirisi ve Airbnb tarzı kiralama seçenekleri sunuyoruz. Projemiz beş yıl boyunca İngiliz sterlini üzerinden senelik yüzde 7, toplamda yüzde 35 kira garantisi, kirada banka garantisi gibi pek çok avantaja sahip. Sunduğumuz yıllık peşin kira garantileri, taksit ödemeleri ve buy-back (geri alım garantisi) süreci için verdiğimiz taahhütlerde banka teminat mektubu ile garanti veriyoruz. Ayrıca beş yıl sonunda sözleşme değerinden geri alım da yapıyoruz.

40-440 metrekare arasında değişen seçeneklerin sunulduğu projede bugüne kadar 41 bölümün atışı gerçekleştirilirken fiyatlar ise 58 bin paunttan başlıyor.