Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden Kâğıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı’nın Göktürk istasyonunda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yapılan çalışmalar ile Türkiye’nin her bir noktası arasında ulaşım ve haberleşmenin mükemmel hâle getirildiğini belirterek, “Dahası ülkemizi dünya ile bağlarken, ekonomik ve sosyal bağlarını da güçlendiriyoruz. Oluşturduğumuz millî ulaşım ve altyapı politikaları, bu noktadan baktığımızda aslında geleceğin daha güçlü Türkiye’sine ve daha müreffeh bir topluma hizmet ediyor” diye konuştu.

İstanbulluların hayat kalitesinin yükseltilmesi için şehrin metro istasyonları ile donatıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu “İstanbul’da an itibariyle 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımına devam ediyoruz. İstanbul’a daha önce 80 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. İnşallah Kâğıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibariyle açmayı hedefliyoruz. Gayrettepe tarafını da yine önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arasını da inşallah 2022 yılı içerisinde faaliyete alacağız” dedi.

“En hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir”

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatının rekorların projesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Projenin bir an önce tamamlanması amacıyla, ülkemizde ilk defa 10 adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanılmıştır. Türkiye’nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Yine Türkiye’nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılacaktır. Ülkemizdeki mevcut metroların hız limiti azami 80 kilometredir ancak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattımız ise saatte 120 km hız yapacak şekilde projelendirilmiştir” dedi.

HAVALİMANINA ULAŞIM 30 DAKİKAYA İNECEK

4 bin 500 kişilik bir kadroyla çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu “İstanbul Havalimanı’nı şehir merkezine bağlayacak ve şehir merkezinden havalimanına ulaşımı 30 dakikaya indirecek olan Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metromuzda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Metro hattı kapsamında yer alan toplam 9 adet istasyon yapısının inşaatında yüzde 75 ilerleme sağladık” şeklinde konuştu.