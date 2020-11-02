Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bu kapsamda başta uzak doğu ülkeleri olmak üzere yeni kaynak pazarlar oluşturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve ilgili STK’lar koordineli bir şekilde çeşitli çalışmalar yapacak. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yol haritasına göre, Asya ülkelerinde algı ve imaj araştırmaları ile tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarında Güvenli Turizm Sertifikasyonu duyuruları yapılacak. Malezya, Endonezya, Pakistan ve Bangladeş gibi diğer Uzak Doğu ülkelerinde özel stratejiler ile tanıtım faaliyetleri yapılacak. Söz konusu ülkelere ile tarifeli uçuş seferleri artırılacak. Uluslararası havayolu şirketleri ile tur operatörlerine pazarlama faaliyetlerinde destekte bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Ülke Markalaşma Komitesi tarafından ise Türkiye'nin yurtdışında imajının geliştirilmesi ve Türkiye markasının güçlendirilme çalışmalarına katkı verilecek. Öte yandan, Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı 2020 barometresinde Türkiye dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında 6’ncılık sırasını korurken, turizme yeni soluk getirecek Asya açılımı ile Türkiye'nin dünyada en çok ziyaret edilen ilk beş ülke arasına girmesi hedefleniyor.