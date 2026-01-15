ABD’nin 53 yılın ardından Ay’a düzenleyeceği insanlı sefer için bir aydan az bir süre kaldı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu tarihî seferin 6 Şubat’ta yapılacağını bildirdi. Ay’a ilk insanlı sefer 1972’de gerçekleştirilmişti. Artemis II kapsamında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen, Ay’a 10 günlük bir yolculuk yapıp Dünya’ya dönecek.

Bu görevde astronotlar Ay’a iniş yapmayacak, yalnızca yakın bir geçiş gerçekleştirecek. Ay’a ayak basılması ise Artemis III göreviyle 2027’de planlanıyor.

NASA 53 yıl aradan sonra Ay’a astronot gönderecek

Dünya ve Ay’ın konumları gibi yörünge mekaniğine ilişkin faktörler, roket performansı ve hava şartlarına bağlı Kennedy Uzay Merkezinden fırlatma için 7, 8, 10 ve 11 Şubat tarihleri de alternatif olarak belirlendi. Görevin amacı, roket ve uzay sistemlerinin insanlı uçuşta problemsiz çalıştığını göstermek ve Artemis III inişine hazırlık yapmak. Sefer, SLS roketiyle fırlatılacak Orion uzay aracıyla gerçekleştirilecek.

