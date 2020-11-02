Bakan Pekcan: Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz.
Bakan Pekcan: Hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz
02.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pekcan: Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz.
Etiketler : Ruhsar Pekcan,
743559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743559.aspx
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