Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada "Müşterilerden, depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle, bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir" denildi. Bu arada Akbank, depremden etkilenen müşterilerinin, talep etmeleri hâlinde kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini, üç aya kadar faizsiz erteleyeceğini duyurdu. Serbest meslek sahibi esnaf da kapsama alındı. Başvurular şubelerden yapılabilecek.