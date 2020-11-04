Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada "Müşterilerden, depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle, bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir" denildi. Bu arada Akbank, depremden etkilenen müşterilerinin, talep etmeleri hâlinde kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini, üç aya kadar faizsiz erteleyeceğini duyurdu. Serbest meslek sahibi esnaf da kapsama alındı. Başvurular şubelerden yapılabilecek.
Afetzedenin borcu için bankalardan kolaylık
04.11.2020 - 05:58 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bankalar, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere, vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacak.
Etiketler : afetzede,afetzede banka,
743980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743980.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER