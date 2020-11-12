Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 466,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,50 liradan, 3 bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 94 liradan, 425,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,30 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 23 liradan, bin 502 liradan alınan Yarım Ziynet bin 512 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satıldı.