Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Citibank "koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların yaygın dağıtımı" ve "ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği" beklentisiyle, doların zayıflayacağını bildirdi. Salgının riskinin aşı ile birlikte küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin azalacağını ve dünyanın rahat bir nefes alacağını öngören Citibank; hisse senedi ve tahvillere yatırım tavsiyesinde bulundu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da "Gelecek birkaç ay zorlu olabilir. Belirsizlik sürüyor. Daha fazlasını yapmamız gerekebilir" diyerek, 'zayıf dolar' sinyali vermişti. Bu arada Almanya Başbakanı Merkel de "Salgın kontrol altına alınırsa ekonomik toparlanma önemli ölçüde hızlanır" açıklamasında bulundu.