Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar yeni güne 7.70, Euro ise 9.15 liradan başladı.

Koronavirüs aşısıyla ilgili olumlu haberler gelse Türkiye ve dünyada artan vaka sayıları piyasaları tedirgin ediyor. Dün Avrupa'nın ardından Türkiye'de de yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı.