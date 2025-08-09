5 milyon dolarlık imza atıldı! Türkiye'de restoranlarda bir ilk... Halkın tek endişesine cevap geldi

MAHMUT EKİNCİ - TÜRES, geçtiğimiz günlerde yurt dışı merkezli bir firmanın finanse ettiği gıda zehirlenmelerinden doğabilecek ve işletmelere yansıyacak, tedavi masrafları dahil, maddi zararları karşılayacak Türkiye’nin alanındaki en yüksek teminatlı özel sigorta poliçesini imzaladı.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR BOŞLUK DOLDURULDU

5 milyon dolar değerindeki bu özel poliçeden TÜRES üyeleri ve tüm sektör temsilcilerinin faydalanabileceği belirtildi. Gıda işletmeleri için zehirlenmelerden kaynaklı yaralanmalı ve ölümlü vakalar için güvence anlamına gelen bu projenin sektördeki önemli bir boşluğu doldurduğu ifade edildi.

Anlaşmanın detayları ise merak konusu olurken, halk arasında bir endişe de oluştu. Konuyla ilgili TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiyegazetesi.com.tr'nin sorularını cevapladı.

"Sigorta mensubu olan restoranların teminatının üst limiti ne kadar? Kaç TL'ye kadar zarar tazmin edilebilecek?" sorusuna Bingöl şu cevabı verdi:

"Yapılan bu yeni protokolle birlikte, işletmelere şube başına yıllık 5 milyon dolara kadar teminat sunulacak. Böylece bir vaka sonucu oluşabilecek yüksek tazminat talepleri karşısında sektörümüzdeki işletmeler mali güvence altına alınmış olacak. Sektörümüzde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı TÜRES olarak profesyonel çözümleri her zaman destekliyoruz."

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl

HALKIN TEK ENDİŞESİ VAR

Anlaşmayla ilgili halk arasında "Sigorta kapsamında olan bir restoran tarafından nasıl olsa zarar karşılanır diye uygun olmayan, sağlığı tehdit eden ürünler rahatça kullanılır mı?" endişesi oluşurken, Bingöl konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gıda güvenliği meselesi sigortanın da ötesinde işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için güven açısından hayati bir unsurdur. Sektörümüzde yer alan firmaların hayatta kalabilmesi için güveni sağlaması gerekiyor. Eğer bu güven yoksa firmaların sektör içerisinde yer edinmesi imkansızdır. Bakanlık yetkilileri başta olmak üzere ciddi denetimler yapılmaktadır. Yaşanan son olaylardan sonra bakanlık ve sektör temsilcileri bu konu üzerine hassasiyetle düşmektedir.