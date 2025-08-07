Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Market, restoran, manav... Zorunlu olmuştu, denetim başladı

Market, restoran, manav... Zorunlu olmuştu, denetim başladı

Market, restoran, manav... Zorunlu olmuştu, denetim başladı
Tüketicilerin hizmet aldıkları işletmenin denetim geçmişini görmesini sağlayan "karekod" uygulaması zorunlu olmuştu. Bu kapsamda market, restoran, yemekhane gibi işletmelerde karekod denetimi başladı.

Market, kasap, manav gibi perakende satış noktaları ile kafe, restoran, yemekhane gibi toplu üretim ve tüketim alanlarında, işletmeye özel karekodun görünür şekilde bulundurulmasının zorunlu hale gelmesinin ardından denetimler başladı.

Uygulama kapsamında, her işletmeye özel olarak hazırlanan karekodlar, müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara yerleştiriliyor. Tüketiciler, karekodu cep telefonlarıyla okutarak, ilgili işletmenin Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetim geçmişine dair bilgilere anında ulaşabiliyor.

Yetkililer, bu sistemin hem işletmelerde şeffaflığı artıracağını hem de vatandaşların güvenle alışveriş yapmasına katkı sağlayacağını belirtti. Uygulamanın, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

