Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda salgın döneminde bankaları kredi vermeye teşvik amacıyla uygulamaya konan aktif rasyosunda da düzenleme bekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Merkez Bankasının faiz kararının ardından, bankaların da mevduatlar üzerinde daha rahat ayarlama yapabilmesi için, aktif rasyosunda değişikliğe hazırlandığı belirtiliyor. Ekonomistler, bu uygulamanın tamamen kaldırılması gerektiği görüşünde... Bankacıların da sürekli dikkat çektiği aktif rasyosunda ne kadar gevşeme yapılırsa yapılsın, yeterli bulunmuyor. Aktif rasyosu formülü, bankaları hem kredi genişlemesine hem de Merkez Bankası ile swap kanalına teşvik ediyor. Analistlere göre aktif rasyosunun tamamen devreden çıkarılması; bankaların kredi arzını artırma zorunluluğunu ortadan kaldırdığı gibi, 2021’e ertelenen tahsili gecikmiş alacak problemi konusunda da nefes almalarına hizmet edecek.