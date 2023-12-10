7500 TL maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaşı zammı için kritik 3 formül… Rakamı duyan bayram edecek

10 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 10:56

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emekli maaşına yapılacak olan zam ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. 17 milyonu aşkın kişi emekli maaşı zammında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ederken masadaki rakam ortaya çıktı. Peki emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 7500 TL maaş alan emekliler dikkat! Emekli maaşı zammı için kritik 3 formül. Rakamı duyan emekliler bayram edecek. İşte ayrıntılar haberimizde…

ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, hükümet tarafından bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde zam yapılması bekleniyor. Ocak ayında belirlenecek zam öncesi masada olan rakamlar merak konusu oldu. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor.

5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Buna göre de 5 aylık enflasyon yüzde 33,66 oldu. Bunun üzerine Ocak ayının başında Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak.

Türkiye’nin ekonomi yol haritası olan Orta Vadeli Program'daki öngörüye göre ise 2023 yılı ikinci yarısı için bu oranın yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor.

3 FORMÜL MASADA YER ALIYOR

2024 emekli zammı merak edilirken, gelecek yıl ilk 6 ay boyunca geçerli olacak yeni emekli maaşı düzenlemesi için üçlü bir formül masada bulunuyor. Yüzde 38-40 bandında çıkan 6 aylık enflasyonun yüzde 50'ye tamamlanması ve emekliye zam oranının bu şekilde uygulanması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? EMEKLİLER BU RAKAMI DUYUNCA BAYRAM EDECEK

İkinci bir formül ise son dönemde uygulanan emekliye taban maaşı uygulamasında bu rakamın yükseltilmesi. Son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlenmişti. Yeni bir emekli taban maaşı artışı ile bu rakamın 10 bin-11 bin TL bandına çıkartılması planlanıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?

Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla 5 aylık verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 33, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 44 oldu. Kesin zam aralık enflasyon verisiyle belli olacak.

En düşük emekli maaşında da tahminler değişti. Ekonomist Muhammet Bayram, "Bu en yüksek seviye olacaktır" diyerek rakam verdi. Bayram milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dün itibarıyla enflasyon rakamları ortaya çıktı. Çekirdek enflasyonun yüzde 1.5’ler seviyesinde olması ile beraber atılan adımların, yeni ekonomi yönetiminin yapmış olduğu çalışmaların piyasadaki faaliyetleri durdurmaya başladığı ve dezenflasyonist sürecin girildiğini görüldü. Gelecek sene bunun etkilerini daha fazla göreceğiz.